Dieven viseren bestelwagen van elektricien JVN

10 december 2018

Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag een bestelwagen open gebroken aan De Leykens in Lichtaart (Kasterlee). Het voertuig is eigendom van een zelfstandige elektricien. Hij merkte maandagochtend dat er materiaal uit de bestelwagen was gestolen. De daders zijn spoorloos.