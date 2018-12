Dieven breken twee bestelwagens open JVN

09 december 2018



Op twee plaatsen in de Kastelse deelgemeente Lichtaart hebben dieven in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in bestelwagens. Dat gebeurde zowel op de Meibloemlaan als op de Tielensteenweg. De daders sloegen telkens een raam van de bestelwagen stuk, om nadien aan de haal te gaan met werfmateriaal.