De Wamp is op drie na meest vervuilde beek van Europa volgens Britse studie: “Verbazend, onze beken zijn net heel proper” Wouter Demuynck

11 april 2019

19u00 0 Kasterlee Uit een onderzoek van de universiteit van Exeter in samenwerking met Greenpeace, blijkt dat De Wamp in Kasterlee een van de meest vervuilde beken in Europa is. Wetenschappers vonden er 36 soorten pesticiden. Daarmee is De Wamp de op drie na slechtste van 29. Al nuanceert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de resultaten. “Controleer drie andere beken in Vlaanderen en je hebt dezelfde resultaten.”

Het onderzoek bestudeerde 29 kleine Europese beken in tien landen, waarvan drie in België. De stalen in België werden op 19 juni 2018 afgenomen. De Wamp, een riviertje dat in Arendonk ontspringt en bij Kasterlee in de Kleine Nete stroomt, bevat volgens het onderzoek 36 soorten pesticiden. Een beek in Zedelgem doet het iets beter met 33, maar de Harelbeek in Ledegem scoort zelfs het slechtst in heel Europa met liefst 70 pesticiden.

Toch zou het volgens Katrien Smet, woordvoerder van VMM, onjuist zijn om De Wamp en de twee andere beken als de meest vervuilde te bestempelen. “Wij voeren al jaren onderzoek uit naar de waterkwaliteit. En daaruit blijken dezelfde resultaten als in dit onderzoek: controleer drie andere waterlopen om het even waar in Vlaanderen en je hebt dezelfde resultaten. Veel pesticiden breken moeilijk af en zijn nog jaren in de bodem van de waterlopen terug te vinden.”

Landbouw

Smet meent dat een deel van de verklaring ook kan worden gevonden in het feit dat er getest werd in omgevingen waar veel aan landbouw wordt gedaan.

Greenpeace laat weten dat het met het onderzoek wil nagaan welke gevolgen de industriële vleesproductie heeft op het milieu en onze gezondheid. Zij onderzochten de kleine beken omdat die volgens Greenpeace zelden worden getest. Wat initieel ook nog onduidelijk is, is waarom net die drie Vlaamse beken werden uitgekozen.

“In deze momentopname testte Greenpeace alleen in intensieve landbouwgebieden. Pesticiden komen van nature niet in rivieren voor. Het opsporen ervan wijst dus op vervuiling - ongeacht of andere regio’s al dan niet op dezelfde manier vervuild zijn of niet”, zegt woordvoerder Thomas Leroy.

Industriële veeteelt

“Bovendien werden de pesticidenconcentraties vergeleken met de wettelijk aanvaardbare concentraties die door het Duitse milieuagentschap werden voorgesteld. Bij de keuze van de monsternemingspunten is rekening gehouden met een aantal voorwaarden. We hebben plekken gevonden in regio’s met een zware industriële veeteelt.”

Europese norm

Schepen van Water en Landbouw Guy Van de Perre (CD&V) is verbaasd over het resultaat van De Wamp. “Dat is een provinciale waterloop, dus we zitten regelmatig samen met de beheerders, namelijk de provincie en VMM. In Kasterlee gaat het naast De Wamp ook om de Kleine Nete en de AA. Ik ben verbaasd omdat we in Kasterlee toch redelijk uitzonderlijk drie speerpuntgebieden hebben - dat zijn gebieden waar nog relatief weinig inspanningen nodig zijn om de goede toestand, die Europa vooropstelt, te halen. Volgens de informatie die wij kregen, zijn de waterlopen in onze gemeente heel proper, met de Kleine Nete als uitschieter.”

Een lijst van Natuurpunt uit 2014 met de meest vervuilde waterlopen kan dat bevestigen. Toen waren De Wamp en de Kleine Nete zelfs de enige waterlopen in heel Vlaanderen die de Europese norm nipt haalden.

Overleg met provincie

Ook al gaat het om een speerpuntgebied, toch gaat schepen Van de Perre aan de slag met de resultaten van het onderzoek. “Volgende week is er toevallig overleg met de dienst integraal waterbeleid van de provincie. Ik ga hierover zeker een puntje toevoegen aan de agenda, om te informeren wat er juist bekeken is en waar er eventueel knelpunten zitten.”

Daarnaast meent Van de Perre dat men niet meteen met de vinger naar landbouwers moet wijzen. “Als landbouwer spreek ik uit ervaring: pesticiden zijn te duur om er loszinnig mee om te gaan. Landbouwers weten wat kan en alles is ook goed geregeld. Particulieren zullen er minder professioneel mee bezig zijn, bijvoorbeeld qua dosering. Al kan ik me natuurlijk niet uitspreken over de oorzaak van de gevonden pesticiden in De Wamp in dit specifieke geval.”