De Pagadder zamelt bijna 4.000 euro in voor KOTK 28 april 2018

02u43 0

180 leerlingen van basisschool De Pagadder hebben gisteren maar liefst 3.759 euro ingezameld voor Kom op Tegen Kanker.Met dat bedrag willen de leerlingen meester Jan, leerkracht van het vierde leerjaar, steunen omdat hij samen met enkele van zijn vrienden deelneemt aan de 1000 km voor KOTK. "De kinderen zijn in verschillende groepjes op wandeltocht geweest om toch iets tegenover het geld te stellen dat ze ingezameld hebben", zegt directrice Anne Meeus. "Ze hebben zelf sponsors gezocht bij hun familie en vrienden en om 15.30 uur hebben we na hun dagtocht het bedrag bekend gemaakt. Dat overhandigen we dan ook heel graag aan meester Jan en dus ook aan Kom op tegen Kanker." (MVBO)