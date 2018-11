De Orchidee brengt ‘Bianca en de jager’ op de planken Jef Van Nooten

08 november 2018

De acteurs van Tejater De Orchidee uit Tielen (Kasterlee) brengen deze maand een nieuw stuk op de planken. De nieuwste productie heet ‘Bianca en de jager’.

Het verhaal begint met een feest voor de 18de verjaardag van Bianca. “De gasten die voor de mooie Bianca kwamen zijn naar huis. Wat er nog rest is warm geworden roomkaas, de bittere nasmaak van een jaloerse stiefmoeder en een schaal vol pennywafels”, klinkt het bij De Orchidee. “Zijn de pennywafels echt vergiftigd of doen ze alsof? En wat doet die laatste gast eigenlijk nog in huis? Heeft de stilzwijgende jager een plan? ‘Bianca en de jager’ is een geestig en absurd sprookje over liefde en jaloezie.”

De acteurs van dienst zijn Jolien Driesen, Elien Oomen, Merel Van Duppen, Werner Weyts en Marian Zegers. De regie is in handen van Merel Denie. Voort zijn ook Hans van den Boom (tekst), Lien Van Ballaer (productie), Jelle Van Ouwenhuysen (techniek) en Danny Lenaerts (decor) betrokken bij de nieuwste voorstelling. Het stuk gaat op 17 november in première. Daarna zijn er nog voorstellingen op 23, 24, 29, 30 november en 1 december, telkens om 20.15 uur in het eigen theater van Tejater De Orchidee aan Tielendorp 12. Tickets bestellen kan via de website www.deorchidee.be of via telefonisch via 0471/44.82.06.