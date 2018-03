CurieuzeNeuzen brengt luchtkwaliteit in kaart 14 maart 2018

De gemeente Kasterlee neemt, na stad Herentals, ook deel aan het CurieuzeNeuzen-project om tijdens de maand mei de luchtkwaliteit van 20.000 straten over heel Vlaanderen in kaart te brengen. "Het gemeentebestuur van Kasterlee wil het goede voorbeeld geven en zal zelf zes meetpunten inschrijven: het gemeentehuis, het BRT-gebouw, het Sociaal Huis, het Erfgoedhuis, sporthal Tielenhei en de Ark van Noë", vertelt schepen van milieu Guy Van de Perre. "De VMM doet de selectie van de meetpunten". De gemeente roept ook hun inwoners op om zich in te schrijven om een meetinstallatie op te hangen. De meting loopt van zaterdag 28 april tot zaterdag 26 mei. (MVBO)