Cobra keert terug naar de eighties DISCOTHEEK VAN DJ BENNY GLORIS BRUIST ZONDAG ZOALS IN 1988 JEF VAN NOOTEN

27 april 2018

02u37 0 Kasterlee Discotheek Cobra aan de Olensesteenweg in Lichtaart (Kasterlee) keert dit weekend 30 jaar terug in de tijd. Deejay Benny Gloris opende zijn dancing in april 1988. Zondag wordt dat jubileum

gevierd. "Klanten van het eerste uur komen meefeesten... samen met hun kinderen", zegt Benny trots.





8 april 1988, 20 uur 's avonds. Benny Gloris opent voor het eerst de deuren van zijn discotheek. De dancing aan de Olensesteenweg in Lichtaart draagt op dat moment al een paar jaar diezelfde naam, maar de vorige zaakvoerder ging failliet. "Dertig jaar geleden heb ik mijn kans gewaagd. Het was bang afwachten of het me zou lukken, maar de Cobra zat vanaf de eerste dag bomvol", blikt Benny Gloris terug. "Vanaf toen tot september 1999 draaide ik ieder weekend in mijn eigen discotheek, die nu nog bij een bepaalde generatie bekend staat als de grootste ambiancekeet van België, waar men niet om een pintje vroeg maar heel simpel per bak bier bestelde." Ook het New Beat-kwartier van dj Benny Gloris maakt van de Cobra een legendarische discotheek.





De Cobra richt zich intussen vooral op huwelijks- en bedrijfsfeesten, maar voor het dertigjarig jubileum keert Benny graag nog eens terug in de tijd. In tegenstelling tot de reünies die hij sinds enkele jaren organiseert, vindt het jubileumfeest niet op een zaterdagavond plaats. "We openen zondag om 15 uur de deuren. Net als in de goede oude tijd, toen waren de discotheken ook open op zondagnamiddag. De mensen gingen eerst naar het voetbal kijken, en zakten daarna af naar de Cobra. Eerst wilden we het jubileum op zaterdagavond vieren. Maar als je 30 jaar bestaat, moet je terug naar de roots durven gaan. Toen ik het idee liet vallen op Facebook, kwamen er meteen veel positieve reacties.", zegt Benny. "Veel klanten van het eerste uur zullen er zondag bij zijn, sommigen zelfs samen met hun kinderen. Zo kunnen zij zelf ervaren hoe hun papa en mama feest vierden toen ze jong waren."





80% tickets al verkocht

Dat veel oude klanten niet vies zijn van een vleugje nostalgie, blijkt uit de ticketverkoop. Tachtig procent van de tickets is al de deur uit. "Het wordt koffiedik kijken hoe het jubileum zal verlopen. Komen de mensen al meteen om 15 uur en gaan ze om 21 uur naar huis? Of komen ze pas tegen 18 uur om tot 's nachts te blijven? We zullen zien. Ik ben er alleszins klaar voor. De muziek van 30 jaar geleden staat klaar."





Benny Gloris was in zijn jonge jaren vooral deejay in het Mechelse. In 1986 draaide hij voor het eerst in de Kempen, in de Cap 3000 in Grobbendonk. Twee jaar later opende hij de deuren van Cobra.