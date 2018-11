CD&V in zee met Open Vld Ondanks absolute meerderheid kiezen christendemocraten voor coalitiepartner Jef Van Nooten

06 november 2018

13u27 0 Kasterlee De gemeente Kasterlee zal de komende zes jaar niet enkel bestuurd worden door CD&V. Ondanks een absolute meerderheid hebben de christendemocraten beslist om een coalitie aan te gaan met Open Vld. Gemeenteraadslid Rita Thijs zal schepen worden voor de liberalen.

De CD&V van burgemeester Ward Kennes behield na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober de absolute meerderheid. Weliwaar zeer nipt, met 13 zetels op 25. Die krappe meerderheid hadden ze bovendien te danken aan de zeer beperkte kieslijst van Vlaams Belang. Met Maria Van Laer stond slechts één kandidaat op de Vlaams Belang-lijst terwijl de partij wel twee zetels behaalde. Die extra zetel belandde uiteindelijk bij CD&V, met een nipte meerderheid tot gevolg.

De christendemocraten hadden dus alleen voort kunnen besturen, maar hebben maandagavond beslist om coalitiegesprekken aan te gaan met Open Vld dat twee zetels in de wacht sleepte. Dat moet voorkomen dat de krappe CD&V-meerderheid struikelt over enkele belangrijke beslissingen die de komende legislatuur moeten genomen worden. “Het afdelingsbestuur heeft vastgesteld dat er de volgende jaren weer veel werk op de plank ligt. Met drie masterplannen: voor de markt en omgeving in Kasterlee, de Bloemenwijk in Lichtaart en de dorpskern van Tielen. Daarnaast ligt ook een ambitieus mobiliteitsplan klaar om uitgerold te worden”, klinkt het bij CD&V. “Om deze ambities waar te maken kan CD&V rekenen op sterke mandatarissen, een pak bestuurservaring en 13 op de 25 zetels in de gemeenteraad. Op zich volstaat deze meerderheid om alleen door te gaan. Maar omdat er deze legislatuur zoveel belangrijke beslissingen op stapel staan, vinden we het belangrijk dat het beleid op een ruim draagvlak kan rekenen.”

Aan de beslissing ging volgens afdelingsvoorzitter Guy Van Ballaer een open debat aan vooraf waarbij alle opties werden besproken. Uiteindelijk is beslist om gesprekken aan te gaan met Open Vld. “Onze leden hebben vastgesteld dat de verkiezingsprogramma’s dicht bij elkaar liggen. Ik verwacht dan ook dat we op korte termijn tot goede afspraken kunnen komen om samen de schouders te zetten onder een ambitieus meerjarenbeleidsplan voor de periode 2019-2024”, zegt burgemeester Ward Kennes.

Ook Rita Thijs (Open Vld) verwacht weinig problemen om tot een akkoord te komen. Zij zal voor Open Vld het schepenambt opnemen. “De komende dagen zullen we gesprekken voeren met CD&V, maar ik zie geen breekpunten in onze programma’s. We willen wel een prioriteit maken van enkele van onze programmapunten, maar dat zijn geen punten waar CD&V over zal vallen. Binnen de partij is beslist dat ik schepen zal worden, maar de bevoegdheden moeten in overleg met CD&V nog verdeeld worden.”

Open Vld trok samen met N-VA in kartel naar de kiezer. De komende zes jaar komen ze terug tegenover elkaar te staan. “Bij het indienen van de kieslijst, hadden we al aangegeven dat we na de verkiezingen als twee aparte fracties zouden verder gaan”, besluit Thijs.