Burgemeester crasht op Antwerpse Ring WARD KENNES (CD&V) VALT IN SLAAP ACHTER STUUR TOON VERHEIJEN JEF VAN NOOTEN

18 juni 2018

02u40 0 Kasterlee Burgemeester Ward Kennes heeft zondagavond een zwaar ongeval gehad op de Antwerpse ring. Hij verloor op de kruising van de E19 en de A12 de controle over het stuur en belandde op zijn dak in de berm.

Burgemeester en Vlaams parlementslid Ward Kennes (CD&V) van Kasterlee is zondag in de late namiddag door het oog van de naald gekropen. Hij was met zijn wagen op weg naar Zaventem om daar om 19.30 uur de vlieger naar Bordeaux te nemen voor een uitstap met het parlement. Maar op de Antwerpse Ring liep het plots fout. Op de kruising van de A12 en E19 in de richting van Gent belandde Ward Kennes met zijn wagen plots links van de rijbaan om op z'n dak terecht te komen. Hij geraakte met behulp van passanten nog zelf uit de wagen. "Ik ben ingedommeld en toen ik wakker werd, heb ik vermoedelijk een ruk aan het stuur gegeven."





Gebroken sleutelbeen

Ward Kennes moest ook een ademtest afleggen, maar die was negatief. Er waren bij het ongeval geen andere voertuigen betrokken. Ward Kennes werd na het ongeval met de ziekenwagen overgebracht naar het UZA in Edegem. Daar moest hij op de spoed wachten op het verdict wat uiteindelijk naast wat blutsen en builen een gebroken sleutelbeen bleek te zijn.





Druk weekeinde

Ward Kennes had nogal een druk weekeinde. "Tot zaterdagnamiddag zat ik nog in Den Haag voor een aantal vergaderingen", zegt hij. "Daarna moest ik nog naar het teerfeest van het Plaffeiencomité en de uitreiking van de beker voor de voetbal zomercompetitie aan de KLJ. Zondagmorgen moest ik een nieuw joggingpad gaan inhuldigen en inlopen om dan tegen de middag diploma's uit te reiken aan de deelnemers van de start-to-run. Daarna ook nog eens deelgenomen aan de natuurloop van Herentals naar Tielen. En dan te weten dat het ook nog de verjaardag van Hilde was waarvoor ik veel te weinig tijd heb gemaakt."





En op het einde van dat drukke weekeinde was Ward Kennes gisterenavond dan op weg naar Zaventem om daar het vliegtuig te nemen richting Bordeaux voor een werkbezoek met het Parlement. Ik moet een fractie van een seconde zijn ingedommeld. Waarschijnlijk de 'gezonde vermoeidheid' na deugddoende fysieke inspanningen." Het verdict was uiteindelijk een gebroken sleutelbeen. Er zijn geen vitale organen geraakt. "Of ik het nu wat kalmer aan ga doen? Daar moet ik eens goed over nadenken", besluit Ward Kennes.





Drukke maanden

Ward Kennes is naast burgemeester van Kasterlee ook Vlaams parlementslid. Met de verkiezingen die er in oktober aankomen, wachten hem nog enkele drukke maanden. Hij is lijsttrekker voor CD&V en doet opnieuw een gooi naar de burgemeesterssjerp.