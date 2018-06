Brutale home invasion op klaarlichte dag DADER BEDREIGT BEWOONSTER (55) EN SLEURT HAAR HARDHANDIG DOOR HUIS JEF VAN NOOTEN

19 juni 2018

02u45 0 Kasterlee Een bewoonster uit de Prijstraat in Tielen is maandagmiddag op klaarlichte dag het slachtoffer geworden van een home invasion. Toen de deurbel ging, dacht Leen (55) dat haar kleindochter aan de deur zou staan. Het zou echter het begin zijn van een brutale overval.

Bewoners uit de Prijstraat en omgeving in Tielen kregen maandagmiddag rond 12.30 uur een oproep van het buurtinformatienetwerk (BIN). De politie vroeg hen uit te kijken naar een verdachte in een jeansbroek en groene jas met stiksels aan de zijkant. De oproep van het BIN kwam er naar aanleiding van een home invasion die kort na de middag had plaatsgevonden in de Prijstraat. "Mijn vrouw, Leen (55), is overvallen door een gemaskerde kerel met een mes", getuigt Luc Geerts.





Geen kleindochter

"Hij belde iets na de middag aan met een klein 'tringske'. 'Vast de kleindochter', dacht mijn vrouw, die boven aan het strijken was. Ze ging naar beneden. Toen ze de deur opendeed, werd ze meteen vastgegrepen. De dader sleurde haar mee naar de woonkamer en vroeg of er nog iemand anders aanwezig was in de woning."





Dat was niet het geval. De gemaskerde gangster eiste geld. De bewoonster maakte hem duidelijk dat er geen geld aanwezig was in de woning. Hij begon daarop het huis te doorzoeken terwijl hij Leen bleef bedreigen met een mes.





Naar buurman gevlucht

"Mijn vrouw heeft zich dan toch kunnen losrukken en is al krijsend naar de buurman gelopen om hulp te vragen", aldus nog Luc Geerts. "Ook de dader is daarop weggevlucht. Twee buren hebben hem weg zien lopen. Zijn auto stond honderd meter verderop geparkeerd. Volgens mijn vrouw heeft de dader een donkere huidskleur en sprak hij Nederlands."





Het parket stuurde het labo ter plaatse voor een sporenonderzoek. Ook speurhonden gingen ter plaatse, maar de verdachte kon niet meer worden aangetroffen. De bewoonster werd opgevangen door de dienst Slachtofferhulp. "Leen is serieus toegetakeld. Ze raakte gewond aan armen en in het gezicht. Geen verwondingen door het mes, maar omdat de dader haar hardhandig heeft vastgenomen en meegesleurd."





Volgens Luc Geerts kwam de dader mogelijk vrijdag al op verkenning. "We hebben een bedrijf in het snoeien en vellen van bomen. Vrijdag belde iemand bij mijn zoon aan om te solliciteren, hier honderd meter verderop. Mijn schoondochter wees hem ons adres aan, maar in plaats van aan te bellen, is hij een half uur aan het kappelletje blijven staan. Mogelijk is hij toen al op verkenning gekomen. Of we onszelf beter kunnen beveiligen? We hebben een Mechelse herder. Hij waakt normaal goed, maar vandaag (gisteren, red.) was hij aan de lome kant. Hij heeft niet geblaft, terwijl hij normaal steeds blaft als iemand aan de deur staat."