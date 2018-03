Broodfokker vliegt half jaar achter tralies 20 maart 2018

02u29 0 Kasterlee Broodfokker Gerd Wellekens uit Kasterlee stond gisterochtend terecht voor de rechtbank in Antwerpen wegens dierenmishandeling. Twee jaar geleden ging zijn kennel failliet en moesten 400 honden opgevangen worden. GAIA spande een rechtszaak aan. Hij werd veroordeeld tot 6 maanden effectieve celstraf en een boete van 12.000 euro. Hij krijgt ook een levenslang verbod op het houden van huisdieren.

Het openbaar minnisterie eiste de hoogste straf mogelijk voor broodfokker Gerd Wellekens en de rechter ging daar ook op in. Burgerlijke partij Gaia krijgt een schadevergoeding van 2.500 euro. "Dit is bij mijn weten de eerste keer dat een rechtbank een effectieve gevangenisstraf uitspreekt voor een broodfokker", aldus advocaat van GAIA Anthony Godfroid. "Ook het feit dat de rechtbank de kweekomstandigheden als dusdanig een inbreuk vindt op artikel 1 van de Dierenwelzijnswet is een primeur. Dit artikel stelt namelijk dat dieren niet onnodig mogen lijden. Het signaal kan niet duidelijker zijn: broodfokkers moeten stoppen met hun puppyfabrieken."





Verbod op houden van huisdieren

Ook GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch is tevreden met de straf en het verbod op het houden van huisdieren. "Zo wordt vermeden dat dergelijke malafide figuren gewoon ergens anders beginnen met hun dieronwaardige kweekpraktijken. Dergelijke puppyfabrieken zouden nooit een vergunning mogen krijgen", zegt Vandenbosch. "Laat de uitgesproken maximumstraf een signaal zijn voor andere malafide broodkwekers: jullie zullen niet langer jullie straf ontlopen." (MVBO)