Brasserie-uitbater en kok riskeren 4 jaar cel voor cannabisplantage 12 juni 2018

02u48 0 Kasterlee Zowel de voormalige uitbater als kok van brasserie Agnus in Kasterlee riskeren een effectieve gevangenisstraf van 4 jaar. Op de zolder boven het restaurant stond een cannabisplantage van zo'n duizend planten. Die werd per toeval ontdekt tijdens een huiszoeking in een afpersingszaak.

De plantage op de zoldervan het voormalige restaurant Agnus aan de Doornboom in Kasterlee was lange tijd verborgen gebleven. Ze werd eind februari 2016 per toeval ontdekt toen speurders het pand doorzochten bij een huiszoeking in verband met een afpersingszaak. Kok Nikola M. (35) en zijn broer Ivan M. (40) werden in de boeien geslagen. Samen met een derde kompaan, Sinisa R., worden ze niet alleen verdacht van de weedplantage boven het restaurant, maar ook van een tweede plantage in Broechem (Ranst).





De cannabisteelt was voor de broers M. duidelijk veel rendabeler dan het restaurant. Het openbaar ministerie berekende dat de broers er respectievelijk 214.185 euro en 146.080 euro winst mee hebben gemaakt. De aanklager vroeg om die gelden verbeurd te laten verklaren. Ook een BMWdreigen de broers te verliezen. Daarnaast werd een gevangenisstraf van 4 jaar èn een geldboete van 18.000 euro gevorderd.





Ondanks de zware strafeis gaat Ivan M. voor de vrijspraak. "Zijn broer was de kok in het restaurant. Hij woonde op de eerste verdieping en bekende dat hij de plantage op zolder had gezet. Maar dat was zonder medeweten van Ivan", aldus zijn advocaat. Een half jaar nadat de plantage werd ontdekt, werd brasserie Agnus officieel failiiet verklaard. Andere uitbaters openden er nadien een nieuwe brasserie. (JVN)