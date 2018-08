Brassband Kempenzonen eerste Belgische brassband op Pukkelpop 17 augustus 2018

02u32 0 Kasterlee Zaterdag opent Brassband Kempenzonen, samen met een hele reeks zangers, het festivalprogramma in de Marquee op Pukkelpop. Het is de eerste keer dat een Belgische brassband er op het podium staat.

In oktober 2017 gaf Brassband Kempenzonen al enkele unieke concerten in samenwerking met zanger Mauro Pawlowski, trompettist Jo Hermans en zangeres Inge Franck tijdens Tielen Muziekdorp. Het Spiegeltent-concert lokte toen maar liefst 1.200 bezoekers. "Jo Hermans kwam toen meteen met het idee om dit ook eens op een festival te doen", zegt PR-verantwoordelijke Jan Reynders. "Jo en Mauro hebben dan de organisatie van Pukkelpop gecontacteerd en ook Daan Stuyven, Sennek en Willy Sommers erbij gehaald."





Ann Christy

De zangers zullen veelal hun eigen nummers brengen. Zo zingt Daan 'Icon' en 'Victory' en Willy Sommers 'Als een leeuw in een kooi'. Sennek brengt 'Dag vreemde man' van Ann Christy. "We spelen de gekende liedjes van de artiesten, maar toch met een eigen kwinkslag", gaat Reynders verder. Woensdag vond de soundcheck op Pukkelpop plaats. "Dat was wel wat zoeken, want we zijn het niet gewend om met een micro te spelen. Achteraf bleek dat het wel goed was."





Brassband Kempenzonen - met 37 leden die op het podium zullen staan - speelt zaterdag van 11.55 tot 12.45 uur in de Marquee en opent daarmee het festivalprogramma die dag. Acteur Rik Verheye praat het concert aan elkaar en zorgt voor de nodige animatie. (WDH)