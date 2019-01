Brandweer rukt uit voor rokende auto JVN

29 januari 2019

De brandweer werd dinsdagochtend rond 6.40 uur opgeroepen voor een brand aan de Poederleesteenweg in Lichtaart (Kasterlee). Volgens de melding had een auto die onder een carport stond geparkeerd vuur gevat. De brand zou daardoor snel kunnen overslaan naar de aanpalende woning, maar bij aankomst bleek de situatie mee te vallen. Door een kortsluiting aan de batterij van de auto was er rookontwikkeling ontstaan, maar de schade bleef beperkt.