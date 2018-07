Brandweer krijgt bosbrand snel onder controle 05 juli 2018

02u29 0 Kasterlee De brandweer heeft dinsdagavond een grote brand kunnen voorkomen op domein de Hoge Rielen.

Net zoals in enkele andere bosrijke gebieden is ook op verblijfsdomein De Hoge Rielen een code rood van kracht door de aanhoudende droogte. Het is er absoluut verboden om te roken of vuur te maken. Die maatregelen bleken dinsdagavond niet voldoende om elke brand te voorkomen. Rond 19.30 uur ontstond er een bosbrand. Het noodplan werd onmiddellijk opgestart. De brandweer en medewerkers van de Hoge Rielen waren snel ter plaatse, waardoor de vlammen in geen tijd onder controle waren.





Wat precies de oorzaak is van de brand, was gisteren nog niet duidelijk. "De Hoge Rielen werkt nauw samen met brandweer en Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om de situatie op te volgen. "Alle groepen die op het domein verblijven, werden op de hoogte gebracht van de situatie. Door de extreme droogte is sinds zondag 1 juli fase rood afgekondigd voor de Antwerpse en Kempense brandgevoelige gebieden. Roken en vuur maken is streng verboden op het domein. Het personeel van de Hoge Rielen informeert verblijvende groepen uitgebreid over de te nemen maatregelen en roept op tot waakzaamheid."





(JVN)