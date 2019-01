Boetiek Cosi terug open na grondige verbouwing Jef Van Nooten

28 januari 2019

14u36 0 Kasterlee Boetiek Cosi langs de Retiesebaan in Kasterlee heeft maandag de deuren heropend. De modezaak onderging de voorbije weken een metamorfose.

De winkel in het centrum van Kasterlee sloot eind december de deuren. Na een grondige verbouwing van zo’n vier weken is boetiek Cosi terug open. “De boetiek opende in 2004. Het was dus tijd om het interieur en de look van de winkel grondig aan te pakken. Omdat we het interieur toch wat extra touch wilden geven, besloten we om in zee te gaan met de mensen van Juhla Interior”, zegt zaakvoerster Katrien Van den Boom. “Eind december begonnen we er aan, en na enkele weken stevig doorwerke, zijn de werken afgerond.”

De inrichting van de nieuwe winkel werd uitgetekend door Juhla Interior uit Herentals. “Toen Katrien ons vroeg om in te staan voor het interieur van de vernieuwde Cosi, zijn wij vol enthousiasme aan het ontwerpen gegaan”, zegt interieurarchitect Dorien Boven van Juhla Interior. “Met kernwoorden als eigentijds, stijlvol, gedurfd en vooral ook hun specifieke persoonlijke aanpak, zijn wij aan de slag gegaan en samen met Katrien hebben we het juiste concept gevonden.”

Tijdens de heropeningsweek van maandag 28 januari tot en met zondag 3 februari is Cosi elke dag open.