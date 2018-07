Bobbejaanland zoekt Halloween-acteurs 11 juli 2018

Het jaarlijkse Halloween-event in Bobbejaanland is uitgegroeid tot een heuse traditie. Het park is vastberaden om er ook dit jaar een onvergetelijke editie van te maken en is daarom nu al gestart met de zoektocht naar de beste acteurs. "De juiste acteurs vinden is enorm belangrijk voor een evenement als Halloween. Daarmee staat of valt alles", zo zegt woordvoerder Peggy Verelst. Alles bij elkaar zoekt het park zo'n 100 acteurs. "Zij zullen zowel in de spookhuizen als in de scare zones worden ingezet. Ook voor de Monster-invasie, die tijdens elke nocturne plaatsvindt, zoekt het park nog acteurs." Wie graag eens in de huid kruipt van een Mexicaanse calavera, giftige mutant of dolgedraaide dokter, stuurt best als de bliksem een motivatiebrief naar halloween@bobbejaanland.be. Meer info op www.werkenbijbobbejaanland.be. (WDH)