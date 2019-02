Bobbejaanland pakt uit met Fury: rollercoasterfun tot 43 meter hoogte Toon Verheijen

16 februari 2019

16u29 0 Kasterlee Het familiepretpark Bobbejaanland pakt deze zomer uit met de grootste investering en veruit spectaculairste attractie van de laatste decennia. De nieuwe rollercoaster Fury, met een hoogte van 43 meter, zal deel uit maken van Land of Legends waarin ook de Typhoon en de Sledge Hammer worden geïntegreerd samen met het nieuwe Naiads Waters. De nieuwe themazone krijgt ook eigen muziek en wie weet ooit een stripverhaal.

Voor de pretparkfanaten is het al aftellen. Tegen juni wil Bobbejaanland de nieuwe attractie klaar hebben. Maar het is niet alleen de nieuwe rollercoaster. Het pretpark krijgt ineens een nieuwe themazone waarbij ‘The Guardian of Elements’ vanuit een nieuw centraal middenplein de natuurelementen vuur, water, aarde en lucht moet bewaken. De nieuwe attractie Fury staat voor vuur en wordt aangevallen door een draak. Duistere krachten in het Land of Legends wekten een eeuwige Typhoon op. De wervelwind brengt het hele rijk met al haar elementen in gevaar. Reus Maapollo ontwaakt opnieuw uit zijn winterslaap en brengt zo het Aarderijk in gevaar bij de Sledge Hammer. Het Elfenleger springt van stapsteen naar stapsteen, door Naiads Waters om watermonster Uvù te verdrijven bij de nieuwe attractie Naiaids Waters. Het verhaal werd geschreven door Mathilda Masters, auteur van de populaire jeugdboeken zoals de Keukenprins van Mocano. “We willen er echt een verhaal van maken”, vertelt woordvoerster Peggy Verelst. “Er wordt ook speciaal muziek geschreven voor Land of Legends. Overal zullen ook toepasselijke geluiden zijn. De decorstukken zijn ook uniek en worden in de Filippijnen gemaakt. De attractie zelf wordt gebouwd in Duitsland. Elk van de vier zones krijgt een eigen toegangspoort. De bedoeling is dat je als bezoeker wordt meegezogen in het verhaal.”

Moeras

“We hadden beloofd om de grootste investering ooit te doen en de grootste en stijlste attractie te maken”, glimlacht general manager Yves Peeters. “We houden woord. Onze ‘Fury’ zal 43 meter hoog zijn en snelheden halen van meer dan 100 kilometer per uur. Een ritje zal 90 seconden duren en heeft een totale afstand van 800 meter. De attractie wordt gebouwd op niet minder dan vierhonderd betonnen palen die veertien meter diep in de grond zitten. Dat moet wel, want Bobbejaanland werd ooit gebouwd op een moeras. Er zijn niet veel firma’s die dat aandurven. Momenteel bezig zijn we bezig met de grondwerken. Tegen maart verwachten we de eerste bouwtukken hier. Tegen juni willen we klaar zijn zodat Fury tegen de start van het hoogseizoen op volle toeren draait.”

Weinig hinder

Voor de creatie van de twee hectare grote zone ‘Land of Legends wordt een deel van het park dat vroeger niet toegankelijk was ingenomen. Op 6 april opent Bobbejaanland opnieuw de deuren, maar tegen dan zal Land of Legends nog niet volledig klaar zijn. “Maar de Sledge Hammer en de Typhoon zullen dan wel gewoon open blijven.”