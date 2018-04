Bobbejaanland breekt geen records REGEN IN EERSTE WEEK PAASVAKANTIE LAAT ZICH VOELEN IN BEZOEKERSAANTAL TOON VERHEIJEN

16 april 2018

02u39 0 Kasterlee Geen nieuw bezoekersrecord deze paasvakantie voor Bobbejaanland. Vorig jaar kwamen er nog 50 procent meer bezoekers langs tijdens de paasvakantie, nu was de regen in de eerste week spelbreker. "We zijn wel tevreden. Het bezoekersaantal lag binnen de verwachtingen." De aangekondigde virtual reality in de rollercoaster The Dreamcaster stond nog niet op punt.

Bobbejaanland sloot zondag de paasvakantie af met een evenement speciaal voor de jeugd. Het park verwelkomde enkele leden van Musical.ly voor een meet & greet met de fans. Stien Edlund, Maud Van de Vorst, Steffi Mercie en vele anderen waren van de partij. Bijgevolg waren er in de Arena héél lange rij wachtenden. In de rest van het park was het een gezellige drukte, maar ook geen grote stormloop. "We hebben zeker geen records gebroken zoals vorig jaar, maar uiteindelijk hebben we nog een goede paasvakantie achter de rug", vertelt woordvoerster Peggy Verelst. "In 2017 hadden we het geluk dat we twee stralende weken hadden. Deze paasvakantie hadden we de eerste week enkele echt slechte dagen en dat laat zich voelen. Maar als we dezelfde opkomst kunnen blijven behouden, dan gaan we een goed jaar tegemoet." De bezoekers vonden het in elk geval niet erg. Zij moesten aan geen enkele attractie lang aanschuiven. "We hebben heel de dag door alle attracties een aantal keren kunnen doen", vertellen Dries, Kaat en Noah. "De meet & greet hebben we wel overgeslagen. Daar was het te druk."





Een van de grote nieuwigheden dit jaar is de tweede achtbaan , na de Mount Mara, die vernieuwd wordt op vlak van technologie. De populaire attractie The Dreamcatcher krijgt virtual reality. De bezoekers krijgen een boel graphics te zien en het geluid reist met hen mee. Bedoeling was om dit klaar te hebben tegen 31 maart. "Uiteindelijk draaide de attractie dit weekend wel, maar dan in gewone modus", zegt Peggy Verelst. "Dat was ook maar last-minute, want er was een defect. Maar het was dus voorlopig zonder virtual reality. We maken er werk van."





Renovatie

Bobbejaanland viert dit jaar ook het veertig jarig bestaan van Cowboy Town. Die renovatiewerken worden dit jaar verder gezet. Het stadje krijgt een toegangspoort en de huisjes worden allemaal opgeknapt. Er staat ook al een nieuw klim- en klauterparcours. Klassiekers die terugkomen zijn ook Wicked Wheels en Halloween. Binnenkort beginnen de werken aan de snelste triple launch coaster. Die attractie moet in de lente van 2019 actief zijn.