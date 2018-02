Bobbejaanland bouwt grootste rollercoaster van Benelux 28 februari 2018

02u34 0 Kasterlee Pretpark Bobbejaanland in Lichtaart start over enkele maanden met de bouw van een nieuwe, spectaculaire rollercoaster. Het wordt de snelste, hoogste en steilste 'triple launch coaster' van de Benelux. De nieuwe attractie zal de grootste investering zijn die Bobbejaanland ooit gedaan heeft.

De nieuwe attracties die pretpark Bobbejaanland de voorbije tien jaar in gebruik nam, kregen wel eens kritiek te verduren van jeugdige bezoekers. Zij vonden dat Bobbejaanland zich te veel focuste op gezinsattracties. Met de nieuwe attractie waar vanaf de zomervakantie aan gebouwd zal worden, komt daar verandering in. Het nieuwe paradepaardje van Bobbejaanland is een zogenaamde triple launch coaster van de Duitse fabrikant Gerstlauer. Het wordt de snelste, hoogste en steilste rollercoaster van de Benelux.





Vanaf 2019

"Het wordt een heel stevige attractie, slechts toegankelijk vanaf 1,30 meter. Op dit moment staat er niks van dat kaliber in Bobbejaanland", zegt commercieel directeur Peggy Verelst. De nieuwe attractie opent in het voorjaar van 2019 en wordt ingeplant in een nieuw themagebied dat gecreëerd wordt nabij Typhoon en Sledge Hammer. Die attracties staan nu in een relatief lege zone. Er hangt niet veel sfeer, en er is geen thema. Dat gebied van twee hectaren zal volledig worden aangekleed in een thema dat Bobbejaanland nog niet heeft aangesneden. De combinatie van de nieuwe attractie en de themazone moet een succesformule worden in 2019." Pretpark Bobbejaanland wordt in één klap ook 3.000 vierkante meter groter. "We hebben geen nieuw stuk grond aangekocht, maar zullen een ruimte aan het park voegen die nu alleen door personeel wordt gebruikt."





Zwaarste investering

De combinatie van nieuwe attractie en het nieuwe themagebied zal de grootste investering zijn die Bobbejaanland ooit gedaan heeft. In het verleden werden attracties gebouwd van 4 à 6 miljoen euro. Nu ligt de kostprijs veel hoger. "Maar sinds we beursgenoteerd zijn, maken we geen precieze bedragen meer bekend", besluit Verelst.