Bobbejaan krijgt 8 jaar na zijn dood eigen plein ONTHULLING GAAT ZATERDAG GEPAARD MET GROOT VOLKSFEEST JEF VAN NOOTEN

08 juni 2018

02u38 0 Kasterlee Acht jaar na zijn overlijden wordt Bobbejaan Schoepen dit weekend geëerd met een volksfeest in Lichtaart (Kasterlee). De oprichter van Bobbejaanland krijgt een eigen plein naar zich genoemd. "Op dat plein komen twee kunstwerken die zijn carrière weerspiegelen", zegt zoon Bob Schoepen.

Muzikant, zanger, acteur èn stichter van pretpark Bobbejaanland. Genoeg om voor de eeuwigheid herinnerd te worden. En daarom krijgt Bobbejaan Schoepen een passend eerbetoon in de dorpskern van Lichtaart (Kasterlee). Het plein voor de bib wordt vanaf dit weekend omgedoopt tot Bobbejaan Schoepenplein. Maar daar blijft het niet bij. Op dat plein komen ook twee kunstwerken om Bobbejaan blijvend te herdenken. "Eén kunstwerk betreft een neontekst die tegen de gevel van de bibliotheek werd geplaatst", zegt Bob Schoepen, één van de kinderen van Bobbejaan. Dit kunstwerk bevat de zin 'Je me suis souvent demandé', een hit van Bobbejaan uit 1964. "Mogelijk komt er kritiek omdat de kunstenaars een Franstalige zin hebben gekozen. Maar ze hebben dat bewust gedaan. Om ook het internationale karakter van zijn carrière te belichten. Bobbejaan heeft heel veel muziek geschreven voor internationale vedetten."





Minister Gatz

Een beetje verderop op het plein komt een tweede kunstwerk, met allerlei pictogrammen die de carrière van Bobbejaan kenmerken: zijn muzikale carrière, het pretpark... Dit kunstwerk wordt zaterdag onthuld door minister Sven Gatz. "Dit alles - de naam van het plein en de twee kunstwerken - is een hele eer voor ons", vertelt Bob Schoepen. "Een naam is snel gegeven aan een plein, maar het doet ons toch wel iets. Jaren geleden hadden we eens bij de gemeente gepolst of er een straat naar hem genoemd kon worden. Maar zoiets moet uitkomen. Er worden niet ieder jaar nieuwe straten aangelegd. En als alle straten van een nieuwe wijken vogelnamen krijgen, kan je er moeilijk plots een Bobbejaan Schoepenstraat tussen steken. Dit plein is dus ideaal als eerbetoon."





Samen met de twee kunstwerken krijgt Bobbejaan nu een driedubbele erkenning. Een erkenning die hij misschien al wel veel vroeger verdiende. "Niet toen hij nog in leven was. Maar we hadden het misschien wel liever wat korter na zijn dood gezien", aldus nog Bob.





Guido Belcanto

De onthulling van het kunstwerk gaat zaterdag gepaard met een heel volksfeest van 14 uur tot 23 uur. Naast heel wat kinderanimatie (nostalgische kermis, gipsy horses, springkastelendorp, ballonnenmagie...) is er vooral ook veel muziek, met onder meer een 'ode aan Bobbejaan' door Guido Belcanto, Barbara Dex en Jan De Smet.