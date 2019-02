Bierwandeling langs Tielense cafés Toon Verheijen

03 februari 2019

Toerisme Kasterlee organiseert nog tot eind september een originele bierwandeling door Tielen. De tocht is ongeveer zes kilometer lang en duurt ongeveer twee uren. Onderweg moeten ook enkele opdrachten opgelost worden, want het is niet zomaar een wandeling. Het verhaal gaat dat iemand het nieuwe bier van de biervereniging gestolen heeft. De ‘Jokke’, een man uit Gierle die al een tijd een oogje heeft op Marie uit Tielen, mag pas met haar naar de kermis als hij ontdekt wie het bier gestolen heeft. Tijdens dit spel volg je het nachtelijke spoor van de dader en kom je aan de hand van enkele opdrachten te weten wie de dader is. Onderweg kom je langs drie Tielense cafés en geniet je van lekkere Kastelse streekbieren.

Iedereen kan de tocht maken tot 30 september. De deelnemende cafes zijn In den Drietip, De Koetsier en De Grote Fluit.