Bibliotheek viert 2.000ste computercursist 20 maart 2018

De medewerkers van de bib van Kasterlee vierden onlangs hun 2.000ste computercursist. Yolanda Van Hout werd hiervoor in de bloemetjes gezet. Sinds 2002 worden er computerlessen gegeven onder leiding van de lokale PWA. Ondertussen worden er ook al lessen gegeven om te kunnen werken met tablet, smartphone, Office, Photoshop en de 'cloud'. "De lessen zijn vooral gegeerd bij oudere mensen", luidt het in de bib. "Vanuit de visie iedereen de kans te geven om te leren en mee te draaien in de samenleving worden deze lessen gratis ingericht."





(MVBO)