Bestuurder zwaargewond na frontale botsing met vrachtwagen Jef Van Nooten

04 december 2018

Een 44-jarige man uit Retie is dinsdagnamiddag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de Retiesebaan in Kasterlee. De man botste frontaal met zijn auto op een vrachtwagen. Volgens de eerste vaststellingen was de autobestuurder van zijn rijvak afgeweken. “De auto week volledig naar mijn rijvak uit. Door de dikke bomen naast de kant van de weg kon ik niet uitwijken. Ik kan alleen maar remmen”, getuigde de vrachtwagenchauffeur na het ongeval. Door de klap belandde de auto na de botsing tegen een boom naast de weg. Ook de vrachtwagen belandde in de berm. De politie sloot de Retiesebaan volledig af om de hulpdiensten hun werk te kunnen laten doen. De autobestuurder zat gekneld in zijn voertuig. Hij moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.