Bestolen zaakvoerster van lingeriewinkel tegen dief: “Je hebt duidelijk goede smaak, maar stop alstublieft met stelen” Wouter Demuynck

26 november 2018

15u54 1 Kasterlee Speciaalzaak Lingerie Kennis in Kasterlee heeft al een tijdje te maken met een opmerkelijke dief. Al zo’n zeven keer werd een lingerieposter gestolen uit het reclamebord dat buiten staat. Ook afgelopen weekend was het weer zover. Zaakvoerster Katrien Borghs doet nu een vriendelijke oproep om ermee te stoppen.

Lingerie Kennis is gelegen aan de Geelsebaan, pal in het centrum van Kasterlee. Het reclamebord heeft dus altijd wel wat bekijks. Sinds een jaar heeft iemand het echter gemunt op de lingerieposters in de reclameborden. “Het is een vrij groot werkje om die posters er steeds uit te halen, dus op zich is dat wel een knappe prestatie”, vertelt zaakvoerster Katrien Borghs. “De eerste en tweede keer was het nog wel grappig, maar nu vinden we wel dat het mag ophouden. Ik geloof niet dat de mensen die dit gedaan hebben kwade bedoelingen hadden, maar het bord is al enkele keren beschadigd geraakt waardoor we al zo’n 300 euro aan reparatiekosten hebben gehad.”

Katrien postte zaterdag een bericht op de Facebookpagina van de winkel om het ‘probleem’ op een ludieke manier aan te kaarten. “Ondertussen heb je al een heel repertoire aan lingerieposters verzameld. Duidelijk heb je goede smaak. Toch zouden we je willen vragen om je verzameling stilaan stop te zetten”, klinkt het. Katrien hoopt dat het bericht de dader(s) bereikt, maar benadrukt dat ze er geen heksenjacht van wil maken. “We hopen gewoon dat die persoon dit leest en dat ze het voortaan niet meer doen. Het is niet de bedoeling dat ze zich komen aanmelden.”

Dat Katrien best nog wel de humor inziet van het incident, blijkt uit het voorstel dat ze in haar Facebookbericht doet. “Moest je drang naar lingeriefoto’s te groot zijn: binnen kan je elke dag gratis foldertjes verkrijgen, die geven we met plezier met je mee… deal?”