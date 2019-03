Bestelwagen van bpost belandt onder trein: bestuurder in shock maar ongedeerd Wouter Demuynck

22 maart 2019

08u36 13 Kasterlee Aan de overweg ter hoogte van Achterlee in Lichtaart (Kasterlee) reed vrijdagochtend om 5.20 uur een trein een bestelwagen van bpost aan. De bestuurder was per vergissing op de sporen gereden en reed zich nadien vast. Er vielen geen gewonden aangezien de man zijn wagen tijdig kon verlaten en ook trein leeg was. Het treinverkeer tussen Herentals en Turnhout lag wel 8 uur plat.

Het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval is lopende, maar er wordt aangenomen dat de mist en duisternis voornamelijk de oorzaak zijn. “De bestuurder wilde afslaan naar een zandweg dat zich vlak naast het spoor bevindt. Als je dan je bocht iets te kort neemt, zit je vast op de sporen. Het was ook nog eens donker en zeer mistig. Hij is wel zeer alert geweest: hij besefte onmiddellijk dat hij vastzat en dat hij de wagen meteen moest verlaten”, vertelt bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck. De man was op het moment van de feiten bezig aan zijn krantenronde. Na het ongeval werd hij opgevangen door bpost. “Hij was wel zwaar in shock en danig onder de indruk. Het belangrijkste is in elk geval dat er geen gewonden zijn gevallen.”

De bestuurder reed zich vast in de steentjes aan de overweg van Achterlee. Aangezien daar geen station is, kwam de trein in volle vaart in aanraking met de bestelwagen. De trein sleurde de wagen zo ongeveer 300 meter mee. Door de schade aan de wagen en trein kon pas om 13.45 uur het treinverkeer tussen Herentals en Turnhout weer op gang komen. “We hebben herstellingen moeten uitvoeren aan de slagboom en aan de sporen zelf, al viel de schade daar best mee”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. “Het heeft vooral zo lang geduurd omdat de auto, die helemaal onder de trein zat, en de trein zelf nog weggetakeld moesten worden. De trein kon niet meer op eigen houtje vertrekken, dus die is om 13 uur weggesleept met een hulptrein vanuit Lichtaart naar de werkplaats van de NMBS in Mechelen nadat eerder de bestelwagen al was weggesleept.” In de trein zaten geen reizigers, waardoor niemand geëvacueerd hoefde te worden. De NMBS legde vervangbussen in voor de gestrande passagiers tussen Herentals en Turnhout.

Onlangs kondigde NMBS de maatregel aan om alle 1.429 overwegen, die uitgerust zijn met slagbomen, belsignaal en verkeerslichten, uit te rusten met een sticker. “Daarop staat het nummer van de spoorlijn en de overweg en je vindt er ook de straat en de gemeente. Dat moet toelaten dat je sneller juiste informatie accuraat kan melden als je je vastrijdt op een overweg. Vrijdagochtend was de tijdspanne daarvoor wellicht iets te kort, maar als er de eerstkomende minuten geen trein aankomt kan zo wel een aanrijding vermeden worden”, besluit Petit. Het is de bedoeling dat de overwegen vanaf deze zomer met die stickers uitgerust zijn.