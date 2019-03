Bende opgerold na moord op drugsdealer: spilfiguren krijgen tot 36 maanden cel Jef Van Nooten

27 maart 2019

14u14 0 Kasterlee De spilfiguren van een Kempense drugsbende met uitvalsbasis in Lichtaart (Kasterlee) zijn veroordeeld tot celstraffen van 36 maanden. Eén van hen moet ook een monsterboete van 120.000 euro betalen.

‘De grot van Ali Baba’. Zo noemde de aanklager vorige maand de chalet die de speurders in februari 2018 ontdekten in Lichtaart. In de chalet vonden de agenten meer dan 30.000 xtc-pillen, 16 kilo hasj, 3 kilo cannabis, 5 kilo speed en 1,68 kilo cocaïne. Eigenaar van de chalet was Roland B., een man die eind september 2017 werd vermoord tijdens een uit de hand gelopen drugsdeal in Grobbendonk.

Verder onderzoek bracht de drugsbende in kaart. Cedric V. (23) uit Olen, zijn stiefbroer Rostyslav Z. (21) uit Herentals en Serge V. (23) uit Turnhout werden door het parket beschouwd als de spilfiguren van de bende. De eerste twee zijn nu veroordeeld tot 36 maanden celstraf, de derde krijgt een gevangenisstraf van 30 maanden. Cedric V. en Serge V. moeten beiden een boete van 40.000 euro betalen, Rostyslav Z. zelfs een boete van 120.000 euro. De rechter verklaarde daarnaast ook een auto’s, gsm’s en een geschat vermogensvoordeel van 64.000 euro verbeurd.

Vier andere bendeleden krijgen celstraffen tot 20 maanden.