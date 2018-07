Auto overkop 16 juli 2018

In de nacht van zaterdag op zondag, rond 3.21 uur, is de 24-jarige S.V.D. uit Geel op de Retiesebaan de controle over het stuur verloren. Zijn auto ging overkop maar kwam terug op zijn vier wielen terecht. De man, die alleen in de wagen zat, is zwaargewond naar het ziekenhuis in Geel overgebracht. De omstandigheden van het ongeval zijn verder momenteel nog niet duidelijk. (WDH)