Auto mist bocht: drie jonge vrouwen zwaargewond Jef Van Nooten

11 november 2018

10u33 0

Bij een verkeersongeval in Tielen (Kasterlee) zijn zaterdagnacht drie jonge vrouwen zwaargewond geraakt. Een auto ging er uit de bocht op het natte wegdek.

Het ongeval gebeurde zaterdagnacht kort na middernacht aan Harredonken in Tielen (Kasterlee). Een 18-jarige bestuurster uit Sint-Amands ging er rond 0.10 uur met haar auto uit de bocht op het natte wegdek. De wagen belandde in de gracht naast de weg. Bestuurster R.J. (18) uit Sint-Amands werd met zware verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht. Ook twee vrouwelijke passagiers die bij in de auto zaten, raakten zwaargewond. De 19-jarige V.S. uit Willebroek werd overgebracht naar het ziekenhuis in Herentals, de 19-jarige V.L. uit Bornem is zwaargewond naar het ziekenhuis in Geel afgevoerd. In de auto zaten nog twee andere passagiers. Eén van hen liep slechts lichte verwondingen op, de andere bleef ongedeerd.