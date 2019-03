Asbestdeeltjes vrijgekomen na brand in tuinhuis: nabije tuinen afgesloten Wouter Demuynck

29 maart 2019

18u48 0 Kasterlee Bij een brand in een tuinhuis in de Broekstraat in Tielen (Kasterlee) zijn donderdagnamiddag asbestdeeltjes vrijgekomen. Dat stelde een deskundige vrijdag vast. Maandag komt een gespecialiseerde firma ter plekke om alles op te ruimen. Enkele percelen in de Broekstraat, zoals een gedeelte bij Hobbyserres Stappaerts, zijn nog afgesloten tot alles is gereinigd.

De brand in het tuinhuis brak donderdagnamiddag rond 15 uur uit. Al snel werd er gevreesd voor vrijgekomen asbestdeeltjes aangezien er ook golfplaten beschadigd waren geraakt na een ontploffing van een gasfles. Een deskundige kon vrijdag bevestigen dat er wel degelijk asbest was vrijgekomen. Maandag zal een gespecialiseerde firma ter plekke komen om de getroffen percelen, een vijftal naburige tuinen, te reinigen.

Donderdag had de brandweer de gronden al afgezet met een geel lint. Een van die percelen behoort toe tot Hobbyserres Stappaerts, dat allerlei soorten serres verkoopt. In hun tuin staan verscheidene toonmodellen. “Mijn vader was aanwezig op het moment van de brand en verwittigde de brandweer”, vertelt Kim Stappaerts, die mee in het bedrijf van zijn vader Leo staat.

“Dat die asbestdeeltjes zo verspreid raakten, komt door de explosie van die gasfles die binnenstond. Donderdagnamiddag werd er dan direct een deel van ons perceel afgezet met een lint. Het gaat om een doorgang waar niet zoveel modellen zijn. Van ongeveer 20 modellen zijn nu zo'n 3 à 4 niet bereikbaar. We hopen natuurlijk wel dat het zo snel mogelijk opgelost raakt.” Van asbest binnen de serres kan volgens Kim Stappaerts geen sprake zijn. “De dakramen zijn standaard dicht, dus die kans is zeer klein.” Tegen het einde van volgende week zouden alle gronden gereinigd moeten zijn.