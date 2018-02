Andersvaliden "achter tralies" in ontmoetingscentrum 26 februari 2018

02u29 0 Kasterlee Bij de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum in Kasterlee werd volgens Hilde Peeters en de andere leden van de socio-culturele-vereniging 'De vergeet-me-nietjes' geen rekening gehouden met andersvaliden aan het podium. "Ik zit precies achter tralies", zegt Hilde.

Een blikvanger in het nieuwe ontmoetingscentrum (OC) is de uitschuifbare tribune voor het podium, maar er werd niet gedacht aan een plaats voor de andersvaliden. Hilde Peeters zit al dertig jaar in een rolstoel en als ze een toneelvoorstelling wil bijwonen krijgt ze een plaats naast de tribune, alleen. "Ik moet altijd door de tralies kijken van de tribune, ik ben precies een hond die ze moeten voederen", zegt ze. Met de socio-culturele-vereniging 'De vergeet-me-nietjes' gaat Hilde vaak op uitstap, maar nergens is het zo erg gesteld als in Kasterlee.





Mobiele lift?

"Er is een goed mindervalidentoilet, maar in de zaal hebben ze niet aan ons gedacht. Ik mag ook niet voor de tribune gaan zitten want dan zit ik in de weg als er brand ontstaat." Het probleem werd door gemeenteraadslid Rita Thijs (Open Vld) aangekaart op de gemeenteraad. "Er werd ons gezegd dat de gemeente een mobiele lift besteld heeft en deze daarna gaan installeren. Ik vraag me af waar ze die nog gaan plaatsen." (MVBO)