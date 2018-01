Achterlee voert actie tegen nieuw containerpark 24 januari 2018

02u48 0 Kasterlee Een 15-tal bewoners uit Achterlee in Lichtaart (Kasterlee) heeft gisterenavond actie gevoerd tijdens de gemeenteraad in Kasterlee. Daar kwam het nieuwe containerpark ter sprake.

Het gemeentebestuur en IOK willen aan Achterlee een nieuw recyclagepark bouwen dat zowel door Kasterlee als Lille gebruikt zal worden. De bewoners trokken met pamfletten naar de gemeenteraad om hun ongenoegen over de plannen te uiten.





"We zijn hier totaal niet over geraadpleegd. Pas vorige week hoorden we dat het containerpark in onze wijk komt", zegt bewoner Jos Tielemans. "Het wordt een containerpark voor de inwoners van maar liefst zeven gemeenten: de drie deelgemeenten van Kasterlee, en de vier deelgemeenten van Lille. In totaal voor 35.000 inwoners. Dat zal een enorme verkeersdrukte met zich meebrengen. Zo'n recyclagepark hoort thuis op industriegebied, niet in een woonomgeving. Vijf gezinnen wonen op minder dan 50 meter van het recyclagepark, vijftien gezinnen binnen 150 meter."





Afhankelijk waar je woont in Lille of Kasterlee, zal je volgens de actievoerders maar liefst 14 kilometer moeten rijden tot aan het nieuwe containerpark. "Met een aanhangwagen dwars door de verschillende dorpskernen om er te geraken. Dat is dus ook nefast voor de verkeersveiligheid in het algemeen. (JVN)