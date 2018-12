38 studenten uit Gent blokken samen in Lichtaart JVN

29 december 2018

19u14 0

Enkele tientallen studenten keren maandag huiswaarts nadat ze enkele dagen samen hebben gestudeerd in een pand in Lichtaart (Kasterlee). In totaal namen 38 studenten uit Gent deel aan een collectieve blok die werd georganiseerd door Comac, de studentenbeweging van de PVDA. Comac huurde een gebouw in de Heidriesstraat. “Nu iedereen steeds meer aan zijn lot wordt overgelaten, is de blok een plaats van wederzijdse hulp en solidariteit om iedereen de kans te geven om te slagen voor de examens”, zegt Naomi Stocker van Comac. De 38 studenten staan elke ochtend om 7.30 uur op om te ontbijten en studeren vervolgens tot 20u. Een groep vrijwilligers zorgt voor de maaltijden en tussendoortjes tijdens de vaste pauzemomenten. ‘s Avonds worden er activiteiten aangeboden zodat de deelnemers zich kunnen ontspannen. “Met dit initiatief wil Comac het beste kader bieden aan de studenten tijdens de moeilijke periode van de blok. Op hetzelfde moment geeft het een middel om de strijd voor een herfinanciering van het onderwijs te strijden, voor een betere begeleiding en tegen de sociale ongelijkheid in het onderwijs”, klinkt het nog.