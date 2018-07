220.000 euro voor uitbreiding tennisclub 09 juli 2018

Reeds geruime tijd zijn de Kastelse Tennisclub (KTK) en Kasterlee in onderhandeling over de uitbreiding van de infrastructuur met een overdekte tennishal. Zo kan ook in de winter getennist worden, wat zeker voor de jeugdtrainingen van groot belang is. Nu is er goed nieuws over een vorm van financiering. De KTK en de gemeente dienden een dossier in voor de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur, namelijk voor de 'uitbreiding en renovatie van het Sportencentrum Kempense Heuvelrug - Lichtaart'. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) kent hiervoor een subsidie van 220.432 euro toe. Omdat het om een aanzienlijke investering gaat, vraagt de tennisclub aan de gemeente een borgstelling, naast andere vormen van financiering. Over deze borgstelling hebben meerderheid en oppositie een principieel akkoord bereikt.





"Dit is een goede zaak, want de KTK is een van de grote sportverenigingen in onze gemeente. Zij beschikt ook over een succesvolle jeugdwerking. Dit verdient de ondersteuning van alle politieke fracties", zegt burgemeester Ward Kennes (CD&V). (WDH)





