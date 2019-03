1 jaar cel voor autodiefstal tijdens voorwaardelijke vrijlating na dodelijke steekpartij Jef Van Nooten

01 maart 2019

12u02 0 Kasterlee De 24-jarige Sam V.D. uit Beerse krijgt een bijkomende gevangenisstraf van 1 jaar voor autodiefstal en het vernielen van wagens. Eerder werd hij al tot 4 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke steekpartij met een schroevendraaier.

De man stak in april 2016 in het centrum van Turnhout een schroevendraaier in het hoofd van Jelle Van Bouwel. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen. Sam V.D. werd voor die feiten tot 4 jaar cel veroordeeld. In juni 2018 – in een periode dat hij voorwaardelijk vrij was – pleegde hij nieuwe feiten. Onder invloed van drank en drugs vernielde hij een auto op een oldtimermeeting in Kasterlee. Hij gooide er een kruiwagen door de voorruit van de auto. Hij stal er ook één van de wagens. Met die gestolen auto had hij even later een ongeval. Hij miste een bocht en botste tegen de gevel van een woning. De diefstal en de beschadigingen kosten hem nu 1 jaar cel en 400 euro boete. “Je kent je eigen situatie. We konden je onmogelijk een gunstmaatregel toekennen”, sprak de rechter tegen V.D.