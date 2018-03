's Middags schouwbrand, 's nachts in lichterlaaie ROSA (77) VERLIEST NA 57 JAAR HAAR THUIS JEF VAN NOOTEN

03 maart 2018

02u38 0 Kasterlee Een dubbele brand heeft gisterochtend aan Langen Aart in Kasterlee de woning van Rosa Van Dessel (77) in de as

gelegd. 's Middags vatte de schouw vuur. Na een controle door de brandweer leek alles in orde, maar 's nachts vloog plots het dak in brand. De woning is definitief verloren.





"Gelukkig was moeder op aanraden van de brandweer al bij vrienden gaan logeren. Anders was zedood geweest", zegt zoon Walter Paepen.





De woning van Rosa Van Dessel aan Langen Aart in Kasterlee, pal naast de verbindingsweg N19g naar Geel, werd donderdagmiddag getroffen door een schouwbrand. De pompiers hadden het vuur snel onder controle. De brandweer verwijderde de kachel uit de schouw waar het probleem zich had voorgedaan, en ook de andere kachel werd gecontroleerd. "Op eigen initiatief hebben we dan 's avonds (rond 19 uur, red.) nog eens een controle gedaan. Daar is toen geen gevaar gebleken. Maar 's nachts is het dan toch terug beginnen branden", zegt kapitein Jan Druyts van brandweerzone Taxandria.





Smeulende balk

Die tweede brand, om 2.20 uur 's nachts, was veel meer dan een schouwbrand. Dit keer stonden zowel het dak als de bovenverdieping in lichterlaaie. "Waarschijnlijk is er bij de schouwbrand een ingemetselde houten balk blijven smeulen. De wind heeft dan 's nachts het vuur wellicht terug aangewakkerd", vermoedt Walter Paepen, zoon van bewoonster Rosa Van Dessel. "Zowel het dak als heel de bovenverdieping zijn volledig weggebrand. Het is heel snel gegaan. Op een half uur was de woning volledig verloren."





Bij vrienden

De brand 's nachts werd opgemerkt door voorbijgangers. Bewoonster Rosa was op dat moment al niet meer thuis. De brandweer had een kachel weggehaald. Daardoor kon het huis niet meer voldoende verwarmd worden. De brandweer had moeder daarom aangeraden om bij vrienden te gaan logeren. Gelukkig maar, anders had ze dood kunnen zijn", beseft Walter Paepen. "Moeder slaapt weliswaar op de benedenverdieping, maar de woning zou zich al volledig met rook gevuld kunnen hebben terwijl ze sliep."Rosa is erg aangeslagen door de brand. Ze woonde maar liefst 57 jaar in het huis. In één klap is ze bijna alles kwijt.





"Emotioneel is het zeer moeilijk voor haar. Logisch, als je er bijna zestig jaar gewoond hebt. Maar het is voor ons allemaal moeilijk. Wij zijn ook geboren en getogen in dat huis", zegt Walter.





"Op de bovenverdieping zijn veel persoonlijke spullen mee opgebrand. Beneden was er wel rook- en waterschade, maar zijn de meeste spullen gevrijwaard. Op de kast in de woonkamer stond bijvoorbeeld een foto van mijn overleden vader. Die is gelukkig gespaard gebleven, op wat roet na. Dat er enkele spullen met emotionele waarde gered zijn, is al een hele troost voor moeder."





Rosa kan nog een tijdje bij haar vrienden blijven waar ze ook in de nacht van donderdag op vrijdag verbleef. Haar kinderen zoeken een oplossing op langere termijn.