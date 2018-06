"Onze woede wordt alleen maar groter" Bestuurder die drie vrouwen dodelijk aanreed, gaat voor vrijspraak JEF VAN NOOTEN

09 juni 2018

02u30 1 Kasterlee Woede bij de Blue Ladies uit Retie. In mei vorig jaar verloren ze drie vriendinnen nadat een wagen hun groep van twaalf fietsers van de weg maaide. Bij de start van het proces blijkt nu dat de autobestuurder zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid betwist.

Het zijn moeilijke weken voor de leden van fietsclub Blue Ladies. Op 15 mei was het exact één jaar geleden dat één van hun wekelijkse fietstochten een dramatische afloop kende. Een groep van twaalf fietsers was op 15 mei nog maar net vertrokken toen de vriendinnen in Kasterlee de Turnhoutsebaan wilden oversteken. De helft van de groep was de gewestweg al over geraakt, maar zes anderen stonden op de middendoorsteek te wachten om ook de rijrichting Kasterlee over te steken. "Ik zei nog al lachend tegen mijn vriendinnen dat we er lang zouden staan. Want het was druk. Maar toen kwam er plots een auto door de middenberm gevlogen, recht op ons af", getuigt Agnes Lemmens. Suzie Paulussen (65) en Jet Jansen (76) lieten onmiddellijk het leven. Paula Heymans (75) stierf enkele dagen later in het ziekenhuis.





Overmacht?

Gisteren zagen de Blue Ladies die film opnieuw voor hun ogen afspelen bij de start van het proces tegen autobestuurder Gerardus S. (66) uit Nederland. Hun bezoek aan de politierechtbank werd nog emotioneler toen ze hoorden dat de Nederlander zijn aansprakelijkheid betwist. "Het is voor ons nog niet duidelijk op basis waarvan hij die aansprakelijkheid zal betwisten. Zal hij bijvoorbeeld zeggen dat er overmacht in het spel is? We moeten afwachten", zegt meester Luc Bouwen die de nabestaanden van Paula Heymans vertegenwoordigt. "We zullen er alles aan doen om zijn aansprakelijkheid toch te bewijzen", vertelt Erik Van den Langenbergh, raadsman voor de zoon van Suzie Paulussen.





Dat de doodrijder zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid zal betwisten, was een slag in het gezicht voor de Blue Ladies die de start van het proces bijwoonden. "Die mens heeft dat ongetwijfeld niet expres gedaan. Maar het is een schande dat hij de vrijspraak durft te vragen", vertelt Agnes Lemmens. "Ik ben nog altijd zo kwaad over dat ongeval, en die woede wordt nu alleen nog maar groter. Al beseffen we ook dat we het ongeval nooit volledig verwerkt zullen krijgen, welke straf hij ook krijgt."





Hoe moeilijk de Blue Ladies het ook hebben met het dodelijke ongeval, hun werking hebben ze na het drama voortgezet. "We gaan nog altijd regelmatig fietsen met de Blue Ladies. Maar op de plaats van het ongeval passeren we niet meer. Dat ligt te gevoelig, zelfs nu er verkeerslichten zijn geplaatst. We willen daar niet meer komen", besluit Agnes Lemmens.





De rechtszaak tegen Gerardus S. wordt op 16 november inhoudelijk behandeld.