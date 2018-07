"Nederlands kapot? Vind ik leuk!" VLUCHTELINGENKINDJES KRIJGEN ZELFVERTROUWEN OP TUMULT ZOMERKAMP WOUTER DEMUYNCK

06 juli 2018

02u43 0 Kasterlee Nu de zomervakantie begonnen is, gaan ook de zomerkampen van Tumult vzw weer van start. Het eerste kamp, met een mix van vluchtelingenkindjes en Vlaamse jongeren, ging deze week van start in De Hoge Rielen.

Rijk of arm, dik of dun, verblijfspapieren of niet: iederéén is welkom op de negen zomerkampen van Tumult vzw. Een mix van Vlaamse animatoren en begeleiders met een vluchtelingenachtergrond entertaint maar liefst 200 kinderen tussen de 6 en 15 jaar. Dankzij subsidies van de Vlaamse Overheid biedt Tumult een zeer lage kampprijs aan: 5 euro per kampdag - eten, overnachting, uitstapjes en animatie inbegrepen. Wie niet zelf op de kampplaats geraakt, krijgt een plaatsje in de auto bij de vrijwillige chauffeurs.





Basil Norredine (11) is een van de kinderen die deze week de tijd van zijn leven beleeft in De Hoge Rielen. Hij woont sinds een jaar in België met zijn ouders, twee zussen en twee broers nadat ze uit Soedan vertrokken. "Het is de eerste keer dat ik zo'n kamp meemaak en het is echt superleuk. Ik heb al veel nieuwe vriendjes kunnen maken. Op school leer ik ook Nederlands, maar het is toch makkelijker om een taal te leren terwijl je speelt. Als ik groot ben, ga ik mijn kinderen zeker ook naar hier sturen", lacht Basil. Farah Aljaloud (10) verhuisde drie jaar geleden van Syrië naar België. "We hebben al heel veel spelletjes gespeeld", vertelt Farah. "Oude spelletjes uit België zoals kegelen, maar ook de stoelendans. En straks gaan we zwemmen. Toen ik zelf nog geen Nederlands kon, hebben mijn vrienden uit België mij steeds geholpen. Nu probeer ik mijn andere vrienden verder te helpen bij het leren van de taal", glundert Farah.





Niet perfect

"We werken al sinds 2001 met kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties", legt Marieke Duytschaever, stafmedewerker van de Tumult-kampen, uit. "Dat betekent dat we heel veel begeleiders meenemen, namelijk één per drie kinderen. Ook hebben we zelf heel wat animatoren met een vluchtachtergrond, voor die mix hebben we bewust gekozen. De kinderen kunnen tot 15 jaar op kamp gaan, daarna kunnen ze doorstromen tot animator." Volgens Marieke Duytschaever hebben de kampen een positieve impact op het zelfvertrouwen van de kinderen. "Je ziet soms kindjes die in het begin niet durven te praten omdat hun Nederlands niet perfect is, maar dat verandert eenmaal ze inzien dat dat bij ons niet uitmaakt. De slogan van de animatoren is dan ook 'Nederlands kapot, vind ik leuk!'. In een week tijd zie je misschien niet direct die vooruitgang bij de kinderen, maar bij de animatoren die zijn doorgestroomd wel."