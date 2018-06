"Mooier dan een standbeeld" TWEE KUNSTWERKEN EN PLEIN VOOR BOBBEJAAN SCHOEPEN WOUTER DEMUYNCK

11 juni 2018

02u30 0 Kasterlee In Lichtaart stond zaterdag een volksfeest in het teken van Bobbejaan Schoepen. Acht jaar na zijn dood kreeg de veelzijdige entertainer en oprichter van Bobbejaanland een plein naar zich genoemd met daarop twee kunstwerken die zijn rijke leven illustreren.

De Bobbejaan Memorial bracht zaterdag een massa volk naar het centrum van de Kastelse deelgemeente Lichtaart. Bobbejaan was dan ook een bekende figuur en hij zette het dorp bovendien op de kaart met zijn pretpark Bobbejaanland. Reden genoeg dus om de muzikant, zanger, fluiter, acteur en ondernemer te vereeuwigen met een eigen plein en twee kunstwerken. Het plein voor de bibliotheek heet nu officieel het 'Bobbejaan Schoepenplein'. Aan de gevel van de bibliotheek pronkt de lichtgevende tekst 'Je me suis souvent demandé', een van de liedjes van Bobbejaan. Het tweede kunstwerk bestaat uit vijf pictogrammen die het rijke leven van Bobbejaan illustreren: Bobbejaan met zijn gitaar, Bobbejaan met zijn cowboyhoed op, een reuzenrad, een tent en het logo van Bobbejaanland. Het volksfeest ging gepaard met kinderanimatie zoals een nostalgische kermis en de Gipsy Horses, maar vooral ook met veel muziek. Guido Belcanto, Barbara Dex en Jan De Smet brachten een ode aan Bobbejaan.





Innoveren

"Bobbejaan heeft veel betekend voor het dorp", zegt burgemeester Ward Kennes (CD&V). "Bobbejaanland is een plek die veel Vlamingen kennen. Het park blijft innoveren, maar is voor altijd verbonden aan Bobbejaan. De leerlingen van basisschool De Pagadder hebben we kennis laten maken met zijn liedjes tijdens een Bobbejaandag. Het is dan ook belangrijk dat hij wordt herinnerd als een veelzijdig man. Als muzikant, fluiter en ondernemer, maar ook als familieman, zoals we kunnen zien aan de aanwezigheid van zijn familie." Bob Schoepen, een van de kinderen van Bobbejaan, was in zijn nopjes tijdens de Memorial. "Er is nu een heel plein waar iedereen voorbij gaat komen en eraan herinnerd zal worden hoe mooi die dag van het feest was. In de iconen vind je zijn veelzijdigheid terug: de entertainer, de ondernemer... De neontekst beklemtoont dan weer het internationale karakter van mijn vader."





De kunstwerken vielen alvast in de smaak bij de inwoners, zowel jong als oud. "Het is een mooi eerbetoon aan Bobbejaan", zegt Lotte Hannes (23). "Zo zal hij op een waardige manier herdacht worden."





Halve eeuw fan

Ook Jos De Laet (63) kan de kunstwerken wel pruimen. "Ik ben een grote fan van Bobbejaan. Ik ging graag naar zijn shows kijken en vanaf mijn zeven jaar ging ik zwemmen in Bobbejaanland. Ik heb al zijn muziek: zowel op cd als op de computer. Dit is een gepaste eer voor Bobbejaan, ik vind het mooier dan een standbeeld."