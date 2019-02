"Iedere kok op dit niveau hoopt op die ster" Chef-kok mikt vanaf zomer hoog met nieuw restaurant Hert Jef Van Nooten

25 februari 2019

10u56 0 Kasterlee Vlaanderen leerde hem kennen als een snotneus die meedeed aan 'Komen Eten'. Intussen baant Alex Verhoeven zich een weg naar de culinaire top. In een voormalig bordeel in Kasterlee baatte hij tot oktober vorig jaar Fleur de Sel uit. Deze zomer opent hij Hert op de bovenste verdieping van de nieuwe Turnova-toren in Turnhout. In afwachting begon hij op het gelijkvloers de pop-up Test. "Túúrlijk hoop ik op een Michelinster. Maar ik snap dat ik er nog niet voor in aanmerking ben gekomen."

Wanneer wist je: ik word kok?

"Dat is zo gegroeid. Als tiener werd ik uit de ene school na de andere gegooid. Omdat ik mijn draai er niet kon vinden, gedroeg ik mezelf niet. Ook in de Vakschool kon ik mijn focus niet houden. Na een tijd bleven er niet veel scholen meer over. Op suggestie van mijn moeder ben ik dan in de koksschool beland. Het was de eerste keer dat ik graag naar de les ging. En de eerste keer dat ik vanaf het begin uitblonk in iets. Nochtans was koken op dat moment zeker nog geen passie. Ik had al wel vaak achter het fornuis gestaan, maar dat was uit noodzaak. Mijn ouders hadden het erg druk als zelfstandigen. De kinderen moesten dus hun plan trekken en zelf als eens een ei bakken. Maar als kind was koken zeker geen hobby van mij."

Via de koksschool kreeg je wel een passie voor koken. Was het al snel een droom om je eigen restaurant te beginnen?

"Absoluut, net omdat ik uit een gezin van zelfstandigen kom. Uiteraard ben ik eerst in loondienst begonnen. Mijn eerste job was bij de Farmasie in Beerse. Ik kon er veel uren kloppen en dus veel geld verdienen. Zo kon ik een auto kopen, en verder van huis werken. Op die manier ben ik in De Pastorie in Lichtaart beland. Een fantastische ervaring, onder meer omdat ik er net de periode heb meegemaakt dat De Pastorie een ster kreeg. Dat heeft mijn drijfveer om een eigen restaurant nog meer aangewakkerd."

Na De Pastorie belandde je aan de zijde van Peter Goossens in het Hof van Cleve. Maar dat werd geen succesverhaal?

"Ik heb graag in Hof van Cleve gewerkt, en het was top om onder Peter Goossens te koken. Toch was het mijn ding niet, en hield ik het al snel voor bekeken. Ik heb er jaren over nagedacht waarom ik mijn draai er niet kon vinden. Want ik was niet trots op mezelf dat ik er snel weer vertrokken ben. Ik denk dat ik weinig gemotiveerd was, omdat het ver weg was van huis. Ik was ongelukkig telkens ik daar in mijn appartement kwam. Die woonst is de overtuigende factor geweest om daar te stoppen."

Tijdens je periode in Hof van Cleve raakte je bekend. Niet als hulpje van Peter Goossens, maar door je deelname aan Komen Eten.

"Die opnames vonden plaats in de twee weken dat ik vrij was tussen De Pastorie en Hof van Cleve. Als ik me goed herinner, had mijn toenmalige vriendin me ingeschreven en toen de programmamakers me belden, heb ik toegezegd. Omdat ik elke uitdaging wil aangaan. Ik wist niet waar ik aan begon, want ik had het programma nog nooit gezien. Ik wist dus niet dat het een beetje uitlachtelevisie is. Maar ik heb me goed geamuseerd en ben blij dat ik het gedaan heb. Ik werd geprofileerd als een stiekeme topkok, maar eigenlijk was ik nog een snotneus. Gelukkig ging ik niet af als een gieter. Ik besef dat het in de professionele wereld belachelijk overkomt dat je daaraan meedoet, maar het heeft wel mijn start gemaakt. Ik was een jongen van 22 van wie de naam bekend was geraakt bij de gewone mensen. Dat was een enorm voordeel toen ik van start ging met Fleur de Sel."

Met Fleur de Sel begon het echte werk: je eigen restaurant. Hoe kan een jonge snaak van 22 dat voor elkaar krijgen?

"Het pand van Fleur de Sel was voordien een 'kabardoesj' geweest. Niet iedereen stond er voor te springen om dat te hebben. De huurprijs viel dus mee. Ik kreeg al snel mijn ouders overtuigd. Met de 25.000 euro die ik van hen kreeg, ben ik naar de bank gegaan om bij te lenen. En omdat mijn ouders klant waren bij die bank, heb ik de lening ook gekregen. In het begin zijn we heel simpel gestart, met een goedkope keuken en goedkoop interieur. Nadien hebben we de zaak dan stelselmatig verder opgebouwd. Ik ben heel trots op hetgeen we met Fleur de Sel gedaan hebben, maar het was absoluut tijd om er te stoppen. Ik wil een andere richting uit, en om dat te verwezenlijken heb je soms een nieuwe locatie nodig."

Je echtgenote Nathalie De Baenst neemt de zaal voor haar rekening.

"Nathalie is onmisbaar in het restaurant. Voor mij is zij het gezicht van de zaak. Ik ben maar gewoon de sociaal begrensde kok (lacht). Let wel, voor je privéleven is het wel gemakkelijker om het alleen te doen. Om als koppel samen een restaurant te runnen, moet je heel sterk in je schoenen staan. Gelukkig weten wij perfect welke knopjes we bij elkaar kunnen indrukken, en van welke knopjes we moeten afblijven."

Met Hert wil je een andere richting uit dan met Fleur de Sel. Wat heb je gedaan om jezelf nog te verbeteren op culinair vlak?

"Ik heb stages doorlopen, bij koks naar wie ik opkijk. Bij Couvert Couvert in Heverlee bijvoorbeeld. En vlak voordat Test open gin, ben ik een week bij Nick Bril in The Jane gaan meedraaien. Wat hij doet, is een wonder. Ook bij Meliefste in het Nederlandse Wolphaartsdijk heb ik stage gedaan: een echt topteam dat al lang een ster zou moeten hebben. Vlak voordat Hert open gaat, vertoef ik nog even bij De Librije (driesterrenrestaurant in Zwolle, red.)."

Met Test ben je volop aan het uittesten voor Hert. Op naar een ster?

"Bij iedere kok op dit niveau speelt een Michelinster in het achterhoofd. Ik snap wel dat ik er nog niet voor in aanmerking ben gekomen. Toen ik met Fleur de Sel begon, was ik nog jong en onbezonnen. Nu ben ik veel rijper en denk ik veel beter na over alles. Als ze een ster naar Hert komen brengen, zal ik superblij zijn. Maar als het niet zo is, heb ik ook geen greintje frustratie."