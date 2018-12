Zo ziet de nieuwe brandweerkazerne er binnenkort uit Joeri Seymortier

10 december 2018

10u22 0 Kaprijke De gemeente Kaprijke heeft de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in de gemeente.

Er komt een nieuwe post voor de hulpverleningszone Meetjesland op de site van het Sock, in de Molenstraat in Kaprijke. “De nieuwe brandweerpost zal een gebouw in twee bouwlagen worden”, zegt burgemeester Filip Gijssels (Samen). “Er komt een gedeelte kantoorruimte en een gedeelte als stelplaats voor de wagens. Rond het gebouw komt een parking. De bestaande toegangsweg wordt heraangelegd en wordt voorzien van twee rijvakken. Om dit project ruimtelijk mogelijk te maken, heeft de gemeente het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het sportcentrum in Kaprijke herzien.”

Begin volgend jaar zal het aanbestedingsdossier voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne voorgelegd worden aan de gemeenteraad. De gemeente voorziet 1,28 miljoen euro voor dit project. De brandweer zal het gebouw dan huren aan de gemeente, zodat de investering terugverdiend wordt.