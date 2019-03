Zo neem je de perfecte foto met je smartphone: KWB leert het je graag Joeri Seymortier

19 maart 2019

10u02 0 Kaprijke KWB Kaprijke organiseert op vrijdag 22 maart een workshop om te leren hoe je de perfecte foto kan nemen met je smartphone.

Dezer dagen lopen we allemaal de hele dag met een fototoestel in onze broekzak. Maar hoe maak je nu een perfecte foto met je smartphone? KWB Kaprijke wil het je vrijdagavond leren. Om 19.30 uur in De Pallieter, Voorstraat 46 in Kaprijke. Deelnameprijs: 5 euro voor KWB-leden en 7 euro voor niet-leden. Drankje inbegrepen.

Inschrijven kan via kwbkaprijke@outlook.be.