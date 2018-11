Zo kan kloosterkapel eruitzien Joeri Seymortier

21 november 2018

17u10 0 Kaprijke De verbouwing van de kloosterkapel van het oude klooster van Lembeke krijgt meer en meer vorm.

Op donderdag 22 november worden de plannen voor het eerst aan de inwoners van Kaprijke en Lembeke getoond. “In maart was de kapel drie dagen open voor bezoek tijdens de zogenaamde inspiratiedagen”, zegt schepen Wim De Waele (Samen). “In april konden alle inwoners en gemeentelijke verenigingen zich op een avond uitspreken over de plannen met de kapel. Op donderdag 22 november is er een tweede en laatste ‘terugkommoment’, waar de architect zijn eerste ontwerpvoorstellen zal toelichten. De aanwezigen kunnen er op hun beurt vragen stellen en suggesties doen.”

Afspraak om 19.30 uur in de raadzaal van het OCMW-gebouw, Lembeke-Dorp 43. Wie er bij wil zijn, schrijft in via levenengenieten@kaprijke.be of 09/323.90.23.