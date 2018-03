Winst cafetaria voor extra comfort rusthuisbewoners 31 maart 2018

Het OCMW van Kaprijke investeert de winst die de cafetaria van het rusthuis van Lembeke maakt, dit jaar volledig in extra comfort voor de bewoners. "We hebben 13.760 euro. We gaan dat investeren in extra decoratie, voetbankjes voor de senioren en een duofiets", zegt OCMW-voorzitter Marnix Seels (Samen). (JSA)