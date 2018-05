Wild van muziek 04 mei 2018

Harmonie Yver en Eendracht uit Kaprijke geeft op zaterdag 5 mei het concert 'Wild van muziek', om 19.30 uur in sporthal Berkakker in Kaprijke. Een muzikaal spektakel in samenwerking met Orkest Bazar en de Drumband. Kaarten: 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Jonger dan twaalf jaar gratis. Info: www.harmoniekaprijke.be. (JSA)