Wijkpost politie beperkt open 30 juli 2018

Nog tot 15 augustus draait de wijkpost Kaprijke van de politie Meetjesland Centrum op zomerritme en is het contactpunt van de wijkpost Kaprijke maar beperkt open. Je kan er op de volgende dagen terecht, telkens van 9 tot 11.30 uur: dinsdag 31 juli, woensdag 1 augustus, donderdag 2 augustus, dinsdag 7 augustus, woensdag 8 augustus, donderdag 9 augustus en dinsdag 14 augustus.





Wanneer de wijkpost niet open is, kan je je melden bij de hoofdpost in de Tieltsesteenweg 18 in Eeklo. Je kan dan bellen naar 09/376.46.46, of in dringende gevallen naar het noodnummer 101. (JSA)