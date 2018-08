Werken in Voorstraat 14 augustus 2018

02u40 0

Van 16 tot en met 31 augustus wordt gewerkt in de Voorstraat in Kaprijke. Een aannemer zal in opdracht van het gemeentebestuur van Kaprijke werken uitvoeren aan de verkeersplateaus in de Voorstraat. De werken zullen zo'n tien werkdagen duren. De Voorstraat wordt wel niet helemaal afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er zal gewerkt worden met beurtelings verkeer en dat wordt aangegeven door voorrangsborden. (JSA)