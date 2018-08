Werken in Vaartstraat 02 augustus 2018

In de periode tussen 6 en 24 augustus zal een aannemer werken uitvoeren in de Vaartstraat (N456) in Kaprijke, ter hoogte van huisnummer 47. Een riooldeksel in de rijweg moet daar vernieuwd worden. De werken zelf zullen maar een dag duren, maar daarna volgt nog drie dagen voor de uitharding. Er zal die dagen gewerkt worden met beurtelings verkeer langs de werf, en dat zal aangegeven worden met tijdelijke verkeersborden. Fietsers worden tijdelijk omgeleid. (JSA)