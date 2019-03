Werken Aveschoot Lembeke bijna voltooid Joeri Seymortier

29 maart 2019

11u22 4 Kaprijke De werken in het gedeelte van Aveschoot tussen de rotonde van Lembeke en het kruispunt met de Gravin d’Alcantaralaan zijn zo goed als klaar.

De weg Aveschoot, en ook de Eeklostraat, zijn vrijgegeven door de aannemer. “De afgelopen weken was aannemer Cochuyt-De Smet uit Maldegem aan het werk in dit gedeelte van Aveschoot”, zegt schepen Hendrik Van de Veere van het Kartel. “Nu zijn de werken voltooid. Er moeten nog afwerkingen gebeuren zoals de belijning, de aanplanting en de plaatsing van signalisatie. Maar ondertussen kunnen het fietspad, de voetpaden en de parkeerplaatsen in gebruik genomen worden.”