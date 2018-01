Wegenwerken dorp starten maandag 26 januari 2018

02u51 0

Na de voorbereidende werken in de dorpskern van Kaprijke starten op maandag 29 januari de eigenlijke wegenwerken.





Er wordt gewerkt op het deel Plein en Paardenmarkt. In de zuidelijke ventweg, vanaf café Blauwe Maan tot aan de Zuidstraat, zal gewerkt worden van 29 januari tot 11 mei. De westelijke ventweg, vanaf de Zuidstraat tot aan de ingang van het kerkhof, is aan de beurt van 9 april tot eind juni. Eind juni wordt dan gewerkt aan de parkeerstrook recht tegenover garage Vereecke. De voetpaden aan de kant van café Jockey wordt aangepakt de eerste twee weken van juli.





"De werken op de zuidelijke en westelijke ventweg zullen elkaar dus overlappen in de periode van 9 april tot 11 mei", zegt schepen Wim De Waele (Samen). "Tijdens de werken zal de werkzone volledig dicht zijn. Binnen deze werkzone zullen zo veel mogelijk delen toegankelijk gemaakt worden met steenslag. Bij problemen kan iedereen op de werf gerust de 'man met de witte helm' aanspreken." (JSA)